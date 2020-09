[Review VF] Murder Falcon

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Murder Falcon. Il est écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson. Il est sorti le 9 septembre 2020 pour 17.50 euros.

L’auteur d’Extremity revient avec ce récit complet qui mêle ses deux grandes passions : la BD et le Metal ! Cette fois-ci, il met en scène rien de moins que le Dieu du Hard Metal venu sauver le monde d’une invasion de monstres !

Le monde est menacé par une attaque de monstres, et la vie de Jack part en vrille : son groupe de rock est dissout, il n’a pas de nana et encore moins de futur. Mais ça, c’est jusqu’à ce qu’il rencontre Murder Falcon, envoyé du Heavy Metal afin d’anéantir le mal. Mais il ne peut pas le faire sans l’aide de Jack qui déclenche ses pouvoirs avec ses accords de guitare.

Je n'ai pas besoin d'armes, M. l'argent... j'ai le métal avec moi.

L'histoire tourne autour de Jake, le guitariste du groupe Brooticus, qui conduit un van (pardon, LE dragon-van). Il est dans une mauvaise période jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Murder Falcon, une créature liée à sa guitare et qui est capable de défoncer du monstre du moment que Jake joue de la guitare. Si Jake joue du tonnerre, Murder Falcon se battra mieux encore. Ensemble, ils vont donc répendre le métal tout en bousillant du monstre.

Autant le dire tout de suite, on a rarement vu un comics aussi what the fuck et aussi bon à la fois. Le combo rock/métal et bande dessinée est loin de faire toujours bon ménage. Ici, non seulement ils font bon ménage mais en plus, c'est foutrement bon. En fait, le principe du comics est simple et presque... con. Mais l'auteur en fait tellement des caisses que cela passe du feu de Dieu. Tout tourne autour de l'alchimie entre les deux protagonistes et les phrases toutes faites du type "ne me remerciez pas, moi. Remerciez le métal". C'est fun, décomplexé et extrêmement efficace. Si vous êtes du genre à aimer les conneries du genre "Shirtless bearfighter", Murder Falcon est à posséder.

Le métal pulvérise le mal !!!

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins sont également réalisés par Daniel Warren Johnson. Le travail proposé est plutôt bon tout en ayant un côté brouillon. C'est une approche qui colle parfaitement à l'état d'esprit rock/métal qui est également renforcé par une avalanche d'onomatopées. Le design des créatures est intéressant tandis que celui de Murder Falcon est assez original. En fait, ce dernier est un condensé de plusieurs éléments qui ont été vus mille fois mais qui, mis bout-à-bout, en font une créature unique. La colorisation et les covers sont également de qualité.

En bonus, vous aurez un édito de l'auteur, la galerie de covers ainsi qu'une galerie de cover variante totalement déjantée. Cette catégorie reprend en réalité des covers d'albums de groupe de rock/métal mais à la sauce Murder Falcon. Le tout est accompagné de l'avis de l'auteur sur ledit album ainsi que des conseils d'écoutes.