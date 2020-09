Le showrunner de The Flash tease la fin d'un mystère autour de Godspeed pour la saison 7

C'est lors du DC FanDome et plus précisément lors du panel de la série TV The Flash que le showrunner Eric Wallace est venu sur le sujet. Selon ce dernier, un mystère sera résolu autour de Godspeed lors de la saison 7. Voici ce qu'il a déclaré sur le sujet :

Je n'aime pas les spoilers, alors disons tout simplement qu'il y avait certain speedster qui portait un costume blanc, dont les clônes n'arrêtaient pas d'apparaître. Vraiment, la Team Flash doit régler ce point, nous n'avons jamais arrêté le véritable mec ou la véritable femme. Disons tout simplement que l'on pourrait bien résoudre ce mystère durant la saison à venir.

Pour rappel, Godspeed est apparu pour la première fois lors de la saison 5 de la série. Il est ensuite apparu sporadiquement lors de la saison 6.