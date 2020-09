[Zap' MDCU] Sorties du 09/09/2020: Trinity Crisis

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 9 septembre! Chez DC Comics, on a lu le one shot- Death Metal: Trinity Crisis, et on poursuit la lecture du dernier arc de Joshua Williamson sur The Flash . Chez Marvel, on conclut définitivement la période Empyre avec Empyre Fallout: Fantastic Four et Empyre Aftermath: Avengers. C'est aussi le début de la mini-série The Rise of Ultraman de Kyle Higgins et on suit toujours The Amazing Spider-Man . Chez Boom Studios, on continue de lire la mini-série Willow.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(3) Empyre: Aftermath Avengers #1 Ecrit par Al Ewing Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Jim Cheung





(3) Trinity Crisis Ecrit par Scott Snyder Dessiné par Francis Manapul Couverture de Francis Manapul





(1) Part 3: The Best Bean Ecrit par Mariko Tamaki Dessiné par Natasha Bustos Couverture de Jen Bartel

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(2) Empyre: Fallout Fantastic Four #1 Ecrit par Dan Slott Dessiné par Sean Izaakse Couverture de R. B. Silva & David Curiel





(1) The Rise of Ultraman #1 Ecrit par Matt Groom, Kyle Higgins Dessiné par Ed McGuinness, Gurihiru, Francesco Manna, Michael Cho Couverture de Alex Ross





(1) Sins Rising Part 4 Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Mark Bagley Couverture de Mark Bagley

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE