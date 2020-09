Les tournages de The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision ont repris

Bonne nouvelle ! Les tournages de The Falcon and the Winter soldier et WandaVision ont enfin repris. Mieux encore, ce n'est pas une rumeur. Les équipes de tournage ont bien été vues à Atlanta et en Californie.

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'une petite vidéo a été filmée à l'insu de l'équipe. Nous pouvons y voir U.S. Agent affronter un adversaire inconnu. Pour les intéressés, c'est par ici.

Pour ce qui est des diffusions, la première série à être diffusée devrait être WandaVision qui est toujours prévue pour le mois de décembre. Concernant The Falcon and the Winter soldier , c'est un petit peu plus compliqué. A l'origine, la série devait débuter au mois d'août sur Disney +...