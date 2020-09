James Gunn s'exprime sur le racebending

Le débat, bien qu'il soit sans fin, est cette fois revenu sur la table suite à la question d'un fan. En effet, on a demandé à James Gunn ce qu'il pensait du fait de caster Will Smith pour le rôle de Floyd Lawton / Deadshot étant donné que le personnage est blanc dans les comics.

Voici la réponse du réalisateur de The Suicide Squad :

Une fois encore, c'est assez simple - les gens ne font pas des films autour de super-héros inconnus. De plus, c'est intrinsèquement discriminatoire de penser que ce qui fait un personnage, c'est son ethnicité et non sa personnalité. Qu'est-ce que c'est, sinon le racisme, David Ayer, qui a casté Will Smith en Deadshot, et John Watts, pour caster Zendaya en Mary Jane , ont eu cent fois plus d'emmerdes pour ces choix que moi alors que j'ai fait de Drax et de Mantis des aliens au lieu d'humains dans Guardians.