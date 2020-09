Marvel a dévoilé un trailer afin de faire la promotion de The rise of Ultraman #1, titre qui est sorti hier. L'équipe créative est composée de Kyle Higgins (Mighty Morphin Power Rangers), Mat Groom (Self/Made) et Francesco Manna (AVENGERS). La mini-série sera composée de cinq numéros. La vidéo fait un petit peu plus d'une minute.

La voici :