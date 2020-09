Fin de The Walking Dead après la saison 11 !

C'est peut-être la série TV que l'on ne pensait pas voir se finir de si tôt, et pourtant la nouvelle vient de tomber, la chaine AMC n'ira pas plus loin que la saison 11 pour The Walking Dead ! Une commande de 24 épisodes a été passée par la chaine pour la dernière saison, qui sera diffusée sur deux ans et se conclura donc en 2022.

Mais n'ayez crainte, l'univers de The Walking Dead ne va nulle part puisque qu'un spin-off est annoncé sur le duo le plus apprécié de la série, à savoir Daryl et Carol . Cette nouvelle série sera gérée par le showrunneur actuel Angela Kang et le producteur Scott Gimple, et débutera en 2023. Une autre série anthologique est aussi annoncée, Tales of The Walking Dead, qui présentera des histoires indépendantes sur des personnages connus ou des nouveaux, revenant par exemple sur leurs passés, à l'instar de ce qui s'est fait en comics avec Michonne ou Negan , par exemple. Bien sûr, tout cela sans compter la nouvelle série World Beyond ainsi que les films sur Rick toujours en développement.

La saison 10 de The Walking Dead est en pause depuis le printemps et le semi-final de la saison 10 sera enfin diffusé le 4 octobre prochain. Semi-final, puisqu'au vu du contexte, la saison a eu droit à 6 épisodes supplémentaires qui seront diffusés début 2021. Techniquement, il reste donc encore 31 épisodes inédits de The Walking Dead avant les grands adieux.