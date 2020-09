[Preview VO] Empyre : Aftermath Avengers #1

La preview VO d'Empyre : Aftermath Avengers #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Al Ewing et est dessiné par Valerio Schiti. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui pour 4.99$.

La fin d’Empyre est synonyme d’une nouvelle ère pour l’univers Marvel ! Au lendemain du conflit cosmique, les forces se rassemblent une dernière fois… mais dans quel but ? Et à la demande de qui ? De nouveaux liens seront forgés, de nouvelles familles seront construites, et un nouveau rôle attend la Terre… mais de nouvelles destinées apportent de nouveaux dangers – et de nouveaux ennemis ! Bienvenue dans le nouveau Marvel Space Age, true believer – j’espère que vous survivrez à l’expérience !