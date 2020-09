Black Panther a été l'adaptation de comics la plus regardée ces sept derniers jours sur Reelgood

L'information nous vient de Reelgood, site internet de streaming qui étudie également les performances des films et des séries TV en streaming. Selon ces derniers, Black Panther a été l'adaptation de comics la plus regardée en streaming ces sept derniers jours. En effet, le film a été regardé par 17% de leurs utilisateurs devant The Old Guard (14.3%). Le top 5 est ensuite complété par Birds of Prey, Joker puis Avengers: Infinity War.

Bien sûr, il ne s'agit que d'une seule source, mais une source qui rassemble toutes les plateformes de streaming et pas moins de deux millions d'utilisateurs. Sans aller jusqu'à dire que cela reflette parfaitement la réalité, cela nous aide à avoir une petite idée du trafic généré par le film.

Pour l'anecdote, et sans surprise, c'est The Boys qui est numéro 1 des séries TV adaptées de comics sur leur site internet avec pas moins de 46% des utilisateurs.

De votre côté, avez-vous revu le film depuis l'annonce du décès de l'acteur Chadwick Boseman ?