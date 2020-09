Eric Kripke explique pourquoi la saison 2 de The Boys n'a pas été diffusée en une seule fois

On en sait plus

S'il y a bien une chose qui a pu surprendre concernant la diffusion de la saison 2 de la série TV The Boys, c'est son découpage. En effet, il n'y a pas eu un épisode par semaine, mais il n'y a pas eu l'intégralité de diffusée non plus. Non, il y a eu trois épisodes de diffusés puis il a été annoncé que le reste sera diffusé de manière traditionnelle soit avec un épisode par semaine. Aujourd'hui, Eric Kripke nous en dit un peu plus sur le sujet. Selon lui, ce n'est absolument pas une décision qui a été prise par Amazon. Il s'agit bien d'une volonté des producteurs.

Voici ce qu'il a déclaré :

Le planning de diffusion est venu sur la table lorsque nous étions proches de la fin, sûrement aux 3/4 de la post-production. Pour information, ce n'est pas venu d'Amazon. C'était une volonté des producteurs... c'est nous qui avons fait cette demande. En fait, beaucoup de gens étaient réticents parce que c'était une idée nouvelle ou alors ce n'est pas très répandu. Nous voulions vraiment cette forme et Amazon a fini par accepter de tenter la chose. Notre ressenti, c'est que lorsque tout est diffusé en une fois, vous consommez le produit comme vous consommez du sucre. Les gens se jettent dessus en une semaine ou deux. Il y a un taux d'activité intense mais après, tout s'estompe. Il y a tellement de bons moments dans la saison 2, nous voulons lui donner le temps de mariner ainsi les gens peuvent y réfléchir et en parler avant qu'ils ne passent à autre chose et avoir des discussions un petit peu plus longues. Je crois qu'il est sain pour les fans d'avoir un peu d'anticipation.

La chose est dite. De votre côté, que pensez-vous de ce mode de diffusion ?