The Suicide Squad, James Gunn a écrit le rôle de Bloodsport spécialement pour Idris Elba

C'est lors de l'anniversaire de l'acteur Idris Elba que le réalisateur James Gunn a confié la chose. Selon ses dires, ce dernier aurait écrit le rôle de Bloodsport tout spécialement pour l'acteur de 48 ans et connu des lecteurs de comics pour avoir tenu le rôle de Heimdall dans la trilogie Thor.

Voici ce qu'il a déclaré :

J'écris rarement des rôles pour des acteurs que je n'ai jamais rencontré, mais c'est exactement ce que j'ai fait (ndlr : pour Idris Elba dans The Suicide Squad) et cela n'aurait pas pu me rendre plus heureux - tu as été au-delà de mes espérances en tant qu'acteur ET en tant qu'être humain. J'ai hâte que les gens te voient en Bloodsport.