[Sorties Comics] Lundi 07 Septembre

Voici le troisième et avant-dernier tome de la série Dark Vador : Le Seigneur Noir des Sith. L’intrigue reprend après un saut dans le temps de quelques mois. La grande majorité de l’histoire de cet album est un crossover original avec la série Star Wars de Kieron Gillen et Salvador Larroca. Le second arc narratif du duo se déroule en effet sur Mon Calamari, comme le récit que vous tenez entre les mains. Mais la série de Charles Soule et Giuseppe Camuncoli s’intéresse à la chute de la planète d’Ackbar dans les griffes de l’Empire, là où la série Star Wars se penche sur l’ingérence de l’Alliance Rebelle plus de quinze ans plus tard. Après les cinq épisodes de Mers de feu et le one-shot Terrain dangereux, le sommaire de ce volume est complété par l’Annual Terreur technologique.

