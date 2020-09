[Preview VO] Empyre Fallout Fantastic Four #1

La preview d'Empyre Fallout Fantastic Four #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Dan Slott et est dessiné par Sean Izaakse. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi pour 3.99$.

Le sort de toutes les futures guerres Kree/Skrull est entre les mains de … Reed Richards et sa famille, les Fantastic Four. Egalement dans ce numéro… The Profiteer est de retour, mais est-ce pour se venger… ou pour la Justice ? Et une apparition spéciale du personnage cosmique le plus inquiétant de tous, The Unseen !