Les éditions Reflexions annoncent 3 titres pour fin 2020

Army of Darkness, Robyn Hood et Judge Dredd

Le programme de fin d'année du côté des éditions Reflexions s'annonce bad-ass avec trois sorties, un titre par mois !

En commençant par le crossover ARMY OF DARKNESS VS RE-ANIMATOR, par James Kuhoric et Nick Bradshaw, prévu pour octobre. Suite aux évènements de Shop Till you Drop Dead, Ash est arrêté pour le carnage de Prixbas et est envoyé à l'asile D'Arkham . C'est là qu'il va faire la connaissance d'Herbert West, qui convoite le Necronomicon pour parfaire sa formule de Re-Animation. Ash continue ses péripéties et se trouve maintenant confronté à monsieur Re-Animator en personne qui ne souhaite qu'une chose : l'invasion de la Terre par les forces des ténèbres.

En novembre, ce sera une version féminine de Robin des bois dans GRIMM FAIRY TALES : ROBYN HOOD, par Patrick Shand et Larry Watts. Dans le Royaume de Myst, un tyran règne d'une main de fer sur la ville de Bree, ne laissant aux habitants que la peur pour survivre. Mais l'espoir renaît lorsqu'une jeune orpheline de notre monde découvre sa véritable destiné et devient la légende qu'elle est amenée à être. Grimm Fairy Tales nous présente le monde des légendes des Frères Grimm et par extension des personnages des légendes urbaines, dans une version remaniée.

Enfin, en décembre, JUDGE Dredd sera de retour dans le tome 4 de la série.