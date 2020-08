The Boys : La saison 3 abordera l'actualité sanitaire

Alors que la saison 2 sort ce vendredi, le créateur de la série The Boys, Eric Kripke, s'avance déjà sur la troisième saison en révélant qu'elle s'inspirera de l'actualité dans le monde et donc de la pandémire de la covid-19, et notamment la gestion de cette crise pour le gouvernement américain. Ce qui n'est pas forcément une surprise puisque Kripke précise que la série s'inspire toujours de l'actualité, la saison 2, par exemple, abordera la situation à la frontière avec le Mexique.

"Nous sommes tous accros à l'actu et, vous savez, dans la saison 2, aux États-Unis, l'interdiction de voyager était en place et les gens commençaient à avoir vraiment peur de cette caravane fictionnelle qui arrivait vers notre frontière du sud avec le Mexique. Du coup, nous avons fait une saison qui parle beaucoup de xénophobie, et comment les authorités font peur aux gens dans le but de les contrôler." déclare Kripke.

La crise sanitaire ne serait sans doute pas adressée de manière frontale et explicite, mais sera bien présente elle aussi pour la saison trois. "Nous discutons beaucoup sur la réponse du gouvernement face à la covid ici aux États-Unis. Je dirais que vous verrez ça apparaître métaphoriquement dans la saison 3, d'une manière ou d'une autre."