Covid oblige, Jeffrey Dean Morgan ne devrait pas rejoindre le casting de la saison 3 de The Boys

Il s'agissait d'une volonté du créateur de la série The Boys, Eric Kripke, mais qui ne devrait pas se réaliser en fin de compte. En effet, celui qui a également créé la série TV Supernatural (et qui a déjà récupéré Jensen Ackles pour The Boys), voulait également récupérer Jeffrey Dean Morgan (qui tenait le rôle de John Winchester dans Supernatural). La chose s'annonçait difficile étant donné que l'acteur tient déjà un rôle régulier dans The Walking Dead, mais pas impossible.

En effet, selon le créateur de la série, il était parfaitement envisageable de faire venir l'acteur durant deux jours, de temps en temps, afin de le faire participer à la saison 3 de la série TV The Boys. Malheureusement, le Covid-19 a clairement changé la donne puisqu'il existe toujours une mesure de quarantaine entre le Canada et les Etats-Unis. Ainsi, si un acteur veut passer d'un pays à l'autre, il est bon pour être placé en quarantaine durant quinze jours à chaque passage.

Autant dire que la chose n'est donc plus du tout possible.