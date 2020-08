[Review VF] Evil Dead 2, la série Tome 3

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit d'Evil Dead 2, la série tome 3 : Le règne des ombres. L'équipe créative est composée d'Hannah, Bazaldua et Valdes. Il est sorti le 27 février 2020 pour 12.95€.

Le bout du rouleau !

Ash est largué dans ses cauchemars et Annie se retrouve seule... Va-t-elle démarrer une nouvelle vie ou est-ce que le gigantesque démon qui s'apprête à piétiner le monde des vivants va tuer dans l'oeuf ses envies de liberté ? Vous le saurez dans ce dernier épisode de la série !

En fait... Il me manque. Son humour naze, son besoin incessant d'essayer de me tripoter...

Ce tome 3 conclut la série Evil Dead de la plus belle des manières. Comme pour les deux premiers volumes, il y a des raccourcis et le scénario ne vole pas bien haut et... c'est tant mieux. Autant être honnête, ce n'est clairement pas ce que l'on attendrait d'un comics Evil Dead. Non, nous avons du sang, des dialogues perchés, une grosse dimension WTF et c'est tout ce dont nous avons besoin. Rien que la première réplique d'Ash donne le ton puisqu'il s'agit d'une allusion directe aux menstruations. Tout cela pour vous dire que nous avons tous les éléments qui ont fait la réputation d'Evil Dead. Nous ne sommes pas devant le film... mais on s'en approche déjà pas mal. La fin est très fun.

A noter également la présence de plusieurs références aux films (entre autre).

J'ai amené cette entité obscure dans la dimension miroir sur Terre. Elle dévore les âmes à un rythme effrené. C'est vraiment mal barré.

Côté dessins et colorisation, il y a de très bonnes choses. Les décors, le design de la créature gigantesque qui tend clairement vers Cthulhu ou même la gueule d'Ash... il y a un travail de qualité effectué par les artistes qui contribue largement au ton général de l'oeuvre. La colorisation n'est pas en reste avec un panel de couleurs intéressantes qui subliment d'autant plus les traits du dessinateur. Enfin, nous avons un bon découpage et une excellente mise en scène.

En bonus, vous trouverez un sketchbook contenant quelques croquis (ceux de Ricardo Sanchez sont assez incroyables) et quelques informations sur les autres oeuvres proposées par l'éditeur. A noter qu'une fois encore, l'éditeur a placé quelques trucs sympathiques afin d'accompagner l'oeuvre. On peut penser au "prix tronçonné" ou encore "chez prisxbas, les prix sont bas" etc.