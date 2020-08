L'histoire autour de Ralph Dibny aura bien une conclusion dans The Flash

Comme vous le savez sans doute déjà, la situation est devenue un petit peu compliquée concernant la série TV The Flash . Entre le coronavirus qui a mis fin à la saison en cours de manière prématurée et l'acteur Hartley Sawyer qui s'est fait virer (news disponible ici), il y a clairement des questions à se poser quant à la tournure que va prendre le scénario. D'autant plus que le personnage tenu par Sawyer, Ralph Dibny, était en plein mileu d'une intrigue notamment avec la disparition de Sue Dearbon.

Aujourd'hui, nous avons déjà un élément de réponse grâce au showrunner Eric Wallace. Selon ce dernier, la situation n'a pas changé concernant l'acteur. Ainsi, Hartley Sawyer ne reviendra pas sur le plateau (tout du moins, pour le moment). Par contre, il affirme que l'intrigue aura bien une conclusion. Par quel moyen ? Tout simplement grâce aux pouvoirs d'Elongated Man. Ce dernier pouvant modifier son visage, le showrunner a expliqué qu'ils pourront recaster le personnage pour un ultime épisode, le temps de mettre un point final à ce point du scénario.

Alors ? Que pensez-vous de cette solution ?