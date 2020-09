[Zap' MDCU] Sorties du 26/08/2020: Three Jokers

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 26 août! Chez DC Comics, on a été voir la grosse sortie Batman: Three Jokers, de Geoff Johns et Jason Fabok, mais on poursuit la lecture de Red Hood: Outlaw et Teen Titans et on a redonné sa chance à Legion of Super Heroes sans grand succès. En indés, on reste sur des valeurs sûres avec Family Tree chez Image, Mighty Morphin Power Rangers chez Boom Studios et le retour de Locke and Key chez IDW Publishing.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(3) Book One Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Jason Fabok Couverture de Jason Fabok





(1) Family Tree #8 Ecrit par Jeff Lemire Dessiné par Phil Hester & Eric Gapstur Couverture de Phil Hester & Eric Gapstur

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) I Was Robin Ecrit par Robbie Thompson Dessiné par Eduardo Pansica & Julio Ferreira Couverture de Bernard Chang





(1) The Trial of the Legion of Super-Heroes Part 1 Ecrit par Brian Michael Bendis Dessiné par Evan "Doc" Shaner, Jeff Lemire, Dustin NGuyen, Joelle Jones, Michael Avon Oeming, Liam Sharp, André Lime Araujo, Sanford Greene, Cully Hamner, Yannick Paquette, Dan Hipp, David MAck, Darick Robertson, Dan Jurgens, Bilquis Evely, Fabio Moon, Michael Allred Couverture de Ryan Sook

LES GRANDS DE L'INDé