[DCFD] Milestone revient chez DC en 2021

La rumeur rode depuis quelques années maintenant d'un retour des comics Milestone. Pour rappel, cet univers a vu le jour en 1993 sous l'impulsion de quatre créateurs afro-américains, Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis et Derek T. Dingle. Les licences créées avait été vendues à DC Comics, mais celà faisait quelques années que Milestone Media et DC n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour relancer l'univers comics. D'après DC Fandome, les choses semblent se débloquer.

La ligne Milestone reviendra donc chez DC Comics en février 2021, avec une nouvelle série de comics Static Shock, d'abord publiée en numérique. Elle sera accompagnée par un roman graphique inédit Static Shock écrit par Reggie Hudlin et dessiné par Kyle Baker. Le héros ne sera pas seul puisqu'une série intitulée Icon & Rocket, dessinée par Denys Cowan (un des co-fondateur de Milestone) et écrite par Hudlin, verra aussi le jour. DC a de plus annoncé que d'autres titres sont prévus.

Le retour des licences se fera plus précisemment le 12 septembre, date de la deuxième partie du DC Fandome durant laquelle un Milestone Returns #0 sortira. Ecrit par Hudlin et Greg Pak, il permettra de donner un aperçu de ce qui se prépare. Les artistes impliqués sont Cowan, Jim Lee, Ryan Benjmain, Khoi Pham, Scott Hanna, Bill Sienkiewicz, Don Ho, Alex Sinclair et Deron Bennett. Un aperçu de ce numéro illustre cet article.

En parallèle, DC prévoit de ressortir des anciennes séries des années 90 et 2000 en numérique. Sans oublier le film Static Shock dont on vous parle ici !