[DCFD] Un film Static Shock en développement

Le panel surprise lors de la DC FanDome: Hall of Heroes, s'est révélé être consacré à l'univers de Milestone ! Le label créée en 1993 par Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis et Derek T. Dingle, a eu plusieurs itérations et sera de retour en force en 2021. Et l'un des projets majeurs est le développement d'un film sur le personnage de Static Shock.

"Nous sommes en sérieuses discussions à propos du développement d'un film Static Shock. Ce sera un long-métrage pour le cinéma. Ce dont on discute est incroyable. On parle aussi à toutes les autres divisions de la Warner Bros. Par exemple, le département de l'animation fait ses super films directement accessibles depuis chez soi. On pense à faire un de ces films avec les personnages de Milestone. On regarde aussi du côté des nouveaux mediums comme les podcasts, et faire une série qui sera disponible en podcast. On vous proposera du media Milestone où que vous soyez et sur la plateforme que vous souhaitez." a déclaré Reginald Hudlin.

Static Shock avait déjà eu droit à une série animée en 2000, qui avait duré 4 saisons.