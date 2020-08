Une variant cover d'Eternals change un personnage

On vous annonçait hier une nouvelle série Eternals chez Marvel Comics, par Kieron Gillen et Esad Ribic, pour préparer la sortie du film de Marvel Studios. Et il semblerait que le comics colle réellement au film puisqu'une couverture variante qui vient d'être dévoilée présente le personnage de Makkari dans la main d'un Céleste, sauf que celui-ci, normalement masculin, est devenu un personnage féminin ! Ce qui adaptera donc le changement choisi pour le film, puisque Makkari sera interprétée par l'actrice Lauren Ridloff.

Cette couverture variante d'Eternals #1 est réalisée par BossLogic, pour une sortie prévue en novembre.