Marvel relance The Eternals avec Gillen et Ribic

Il fallait s'y attendre, Marvel Comics a décidé de lancer une nouvelle série dédiée aux Eternels en amont de leur adaptation cinématographique dans quelques mois. La Maison des Idées a mis les petits plats dans les grands en confiant ce titre à Kieron Gillen (The Wicked + The Divine, Young Avengers), qui signe ainsi son retour au sein de l'univers Marvel, et Esad Ribic (Secret Wars, King Thor ) accompagné par Matthew Wilson aux couleurs.

Selon le synopsis fourni par l'éditeur, après des millions d'années à affronter les Deviants, les Eternels vont faire de mystérieuses découvertes et "affronter quelque chose de nouveau : le changement". En plus de la couverture du premier numéro, Marvel a mis en ligne un trailer comportant un aperçu des pages intérieures et designs de l'artiste.

Pour son retour, Kieron Gillen souhaitait quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait chez l'éditeur et est très heureux d'être accompagné par "l'artiste le plus épique" de Marvel. Il promet de "l'action, de l'horreur, du drame, de l'émotion, des explosions, tout ce qui constitue un bon comics". Eternals #1 est à découvrir en novembre prochain.