Death Metal #3 bat Empyre #5 cette semaine

Le site Bleeding Cool nous offre un TOP 10 des meilleures ventes de comics de la semaine, qui s'avère plutôt intéressant puisque les deux gros events en cours chez les deux gros éditeurs DC Comics et Marvel étaient face à face. Et c'est DC qui l'emporte en placant son 3ème numéro de Dark Nights: Death Metal en tête des ventes, juste devant Empyre #5. Nous n'avons pas les chiffres exacts mais il semblerait que ça se joue à peu tout de même.

Les classements est tiré des ventes de quelques comic shops américains pour les journées de mercredi et jeudi. On remarque que malgré cette victoire, Marvel squatte largement les dix meilleures ventes, avec un seul autre titre DC, Detective Comics, qui se place en troisième position. Un seul "indé" se place dans les 10, BOOM! Studios, avec le Seven Secrets de Tom Taylor.

Dark Nights Death Metal #3 Empyre #5 Detective Comics #1,025 Venom #27 X-Force #11 Amazing Spider-Man #46 Seven Secrets #1 Marauders #11 Empyre X-Men #3 Immortal Hulk #3

Rendez-vous mercredi pour nos avis sur quelques uns de ces titres avec le Zap' MDCU de la semaine !