Marvel dévoile les variant covers autour du retour de la Force Phénix

Aussitôt annoncé ! Aussitôt promu ! Marvel a beau rejouer une carte bien connue, l'éditeur ne compte pas faire les choses à moitié. Ainsi, ce sont déjà pas moins de cinq variant covers qui ont été dévoilées. Elles concernent les titres Captain America, Black Panther, She-Hulk, Docteur Doom et Fantastic Four. Concernant les variant en elles-mêmes, le principe est on ne peut plus simple : il s'agit du personnage de ladite série mais version Force Phénix . Vous trouverez les images en fin de news.

Concernant l'arc Enter the Phoenix, il devrait mettre en avant une compétition entre différents hôtes. Le but final pour le Phénix étant de trouver le meilleur réceptacle possible afin d'y rester définitivement. A ce titre, il est difficile de ne pas trouver dans "Enter the Phoenix" une référence à "Enter the Dragon" ou "Opération Dragon" en Français, film mettant en scène Bruce Lee (et le seul de ses films qui est, en partie, américain).