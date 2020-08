Nouveau costume pour Harley Quinn pour le final de Suicide Squad

Ce n'est pas la Fashion Week, mais on peut bien parler tenue vestimentaire tout de même. Pour cette fois, c'est Harley Quinn qui s'y colle. En effet, nous pouvons voir un nouveau costume pour le personnage à travers les sollicitations du mois de novembre. C'est du côté de Suicide Squad #11 que cela se passe soit dans le numéro tenu par Tom Taylor et Bruno Redondo (c'est donc à ce dernier que nous devons ce changement). Comme vous allez pouvoir le constater, la nouvelle tenue reprend les couleurs du costume classique de Quinn tout en ayant une touche plus distinguée, plus moderne :

Côté intrigue, la Suicide Squad tente d'arrêter une bombe humaine qui risque de faire beaucoup de dégâts sur une île pleine d'innocents. Le numéro sortira le 24 novembre pour 3.99$. Il s'agira du dernier numéro de la série.