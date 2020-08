Trailer et date de sortie pour le jeu The Walking Dead Onslaught

Le prochain jeu vidéo de l'univers Walking Dead a enfin sa date de sortie. Pour rappel, il s'agit de The Walking Dead Onslaught prévu sur Playstation VR, Oculus et les appareils SteamVR. Sachez que l'attente ne sera plus très longue puisque le jeu est prévu pour le 29 septembre. Et puisqu'une nouvelle n'arrive jamais seule, vous trouverez un trailer ci-dessous. Comme vous pourrez le constater, les personnages sont plus que reconnaissables et les possibilités ont l'air... nombreuses.

Bon visionnage !

Alors ? Motivés ?