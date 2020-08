La New York Comic Con 2020 bascule sur une version en ligne

Il était difficile d'imaginer la chose autrement. Il a finalement été annoncé de manière officielle que la New York Comic Con 2020 était annulée. A la place, l'édition de cette année basculera elle aussi sur une version en ligne. Par contre, il semblerait que l'on ait retenu la leçon de la Comic Con de San Diego puisqu'il est d'ores et déjà annoncé que plusieurs panels seront en direct.

Pour rappel, il s'agissait du gros point noir de la Comic Con de San Diego. En effet, les panels diffusés en direct se comptaient sur le bout des doigts. Or, pas de direct revient à dire pas d'échange avec le public, pas de question... bref, zéro intéraction ou presque.

De leur côté, les dirigeants ont, malgré tout, fait part de leur déception de ne pas pouvoir tenir une véritable Comic Con.

Du côté des participants, il y a encore très peu d'informations bien que Star Trek Universe, Dreamworks Animation, Hulu et FX aient été cités.