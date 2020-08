[Zap' MDCU] Sorties du 05/08/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 5 août! Chez Marvel, on poursuit la lecture de Empyre, Star Wars et on a été voir le X-Men Giant centré sur Fantomex. Chez DC Comics, on est déçu par Young Justice , mais DCeased relève le niveau. On a aussi testé le one-shot Legends of the Dark Knights.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) The Destiny Path Part V Ecrit par Charles Soule Dessiné par Jesus Saiz Couverture de R. B. Silva & Guru-eFX Ecrit par Charles Soule Dessiné par Jesus Saiz Couverture de R. B. Silva & Guru-eFX

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Empyre #4 Ecrit par Al Ewing, Dan Slott Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Jim Cheung & Guru-eFX Ecrit par Al Ewing, Dan Slott Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Jim Cheung & Guru-eFX





(1) The World Ecrit par Rod Reis Dessiné par Rod Reis Couverture de Rod Reis Ecrit par Rod Reis Dessiné par Rod Reis Couverture de Rod Reis

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Dead Planet Chapter 2 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Trevor Hairsine Couverture de David Finch Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Trevor Hairsine Couverture de David Finch