Marvel annonce une mini-série U.S. Agent

En novembre, le fameux US Agent fera son retour au sein des publications Marvel Comics pour une mini-série en 5 numéros. Le destin de John Walker est confié à Christopher Priest et Stefano Landini avec un nouveau design pour le personnage imaginé par l'artiste. De son côté, Marco Checchetto fournira la (très belle) couverture du premier numéro.

Comme à son habitude, la Maison des Idées profitera d'une nouvelle adaptation d'un personnage par Marvel Studios pour proposer un titre sur les étalages des libraires. En effet, US Agent sera interprété par Wyatt Russell dans la future série Disney+ The Falcon and the Winter soldier .

Quant au pitch de cette publication, John Walker a perdu son titre de "US Agent" avant de devenir entrepreneur indépendant auprès du gouvernement. On le suivra alors durant l'une de ses missions, en plein coeur d'un conflit entre une petite ville et une multinationale, tout en "explorant les multiples expressions et aspirations du rêve américain" à travers le personnage. À découvrir dès novembre dans U.S. Agent #1 pour les plus curieux.