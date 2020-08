Flashpoint et Hush revisités pour le Dark Multiverse

En parallèle de Death Metal et ses innombrables numéros spéciaux, DC Comics n'en a toujours pas fini avec son Dark Multiverse. Deux nouveaux récits clés de l'éditeur seront revisités en novembre dans leur série de one-shots Tales from the Dark Multiverse : Batman Hush et Flashpoint.

Le premier one-shot sera l'oeuvre de Bryan Hitch et s'intéressera à un univers où Barry Allen n'a jamais réussi à rétablir le cours des choses. "La réalité du Flashpoint est encore là, Thomas Wayne hante Gotham, les Amazones et les Atlantes préparent la guerre" , alors quel rôle pour le Reverse-Flash ?

Quant au second numéro, Phillip Kennedy Johnson et Dexter Soy nous plongeront dans une réalité où Tommy Elliot aura ruiné la vie de Bruce Wayne quand ils étaient enfants et sera devenu le "Dark Prince of Gotham City " avant qu'un mystérieux Batman the Silenced n'apparaisse.

En plus des couvertures de David Marquez pour ces numéros, DC a fourni quelques visuels dessinés par Dexter Soy visibles ci-dessous.