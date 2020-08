Encore plus de One shots pour Death Metal

Les numéros liés à Death Metal marchent du feu de Dieu. Et qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là ? Exactement ! On fait encore plus de numéros ! Ainsi, DC a annoncé pas moins de cinq nouveaux one shot qui seront directement liés à Death Metal. Voici les titres :

Dark Nights: Death Metal Infinite Hour Exxxtreme! #1

Dark Nights: Death Metal The Multiverse Who Laughs #1

Dark Nights: Death Metal The Secret Origin #1.

Dark Nights: Death Metal The Last 52: War of the Multiverse #1

Dark Nights: Death Metal The Last Stories of the DCU #1.

Ils rejoignent donc les autres one shots précédemment annoncés :

Dark Nights: Death Metal Legends of the Dark Knights #1

Dark Nights: Death Metal Speed Metal #1

Dark Nights: Death Metal Trinity Crisis #1

Dark Nights: Death Metal Multiverse's End #1

Dark Nights Death Metal Guidebook #1.

A noter que l'on sait également que les one shots seront compilés en trois titres :

Dark Nights: Death Metal : The Multiverse who laughs

Dark Nights: Death Metal : War of the Multiverses

Dark Nights: Death Metal : The Darkest Knight

Oui, cela fait beaucoup de titres et peu d'informations. Malheureusement, il faudra s'en contenter... pour le moment.