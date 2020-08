Nia DaCosta (Candyman) réalisera Captain Marvel 2

Selon Deadline, la réalisatrice (et scénariste) Nia DaCosta a décroché le poste de réalisatrice pour Captain Marvel 2. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Marvel Studios qui, par le passé, avait déjà rencontré de nombreux réalisateurs mais sans jamais avancer de nom. Il semblerait que DaCosta soit finalement la perle rare.

DaCosta a participé au reboot Candyman mais également aux films Little Woods (qu'elle a écrit et réalisé), Top Boy ou encore Night and Day.

Concernant Captain Marvel 2, nous retrouverons bien évidemment Brie Larson dans le rôle titre. La sortie est toujours prévue pour le 8 juillet 2022.