Plus le temps passe et plus le nombre d'objets promotionnels augmente. The new Mutants n'échappe pas à la règle malgré ses multiples reports puisqu'une nouvelle vidéo a été dévoilée sur Twitter. L'occasion pour les fans de voir les mutants en question utiliser leurs pouvoirs.

Voici la vidéo :

power like this can't be contained. pic.twitter.com/jvwXASUYyr — New Mutants (@NewMutantsFilm) August 4, 2020

Pour rappel, le film sera (enfin) disponible le 28 août. Serez-vous de la partie ?