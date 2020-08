[Zap' MDCU] Sorties du 29/07/2019

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 29 juillet! En Image Comics, on fête le retour de Black Magick après plus de 2 ans d'absence. Chez DC Comics, on a lu la suite de Batman/Superman mais surtout le reprise de Wonder Woman par Mariko Tamaki. Chez Marvel, Empyre continue de prendre de la place avec son 3ème numéro, ainsi que des tie-ins pour Savage Avengers et Captain America. C'est aussi le lancement de X-Factor.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) I Walk the Line Ecrit par Mariko Tamaki Dessiné par Mikel Janin Couverture de David Marquez





(2) Empyre #3 Ecrit par Al Ewing, Dan Slott Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Jim Cheung





(1) Ascension I Part 1 Ecrit par Greg Rucka Dessiné par Nicola Scott Couverture de Nicola Scott

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Empyre: Captain America #1 Ecrit par Phillip Kennedy Johnson Dessiné par Ariel Olivetti Couverture de Mike Henderson





(1) Empyre: Savage Avengers #1 Ecrit par Gerry Duggan Dessiné par Greg Smallwood Couverture de Greg Smallwood

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE