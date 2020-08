Bryan Hitch sur un one-shot Dark Nights: Death Metal

En plus de son travail sur The Batman's Grave

Le dessinateur, et scénariste à ses heures, Bryan Hitch, a dévoilé sur Twitter qu'en plus de son travail actuel sur la maxi-série The Batman 's Grave, il va s'attaquer à un one-shot lié à l'event de DC Dark Nights: Death Metal. Peu d'informations sont dévoilées pour le moment mais on sait que le numéro fera 48 pages et devrait probablement sortir vers le mois de novembre. Hitch sera au scénario et au dessin.

Death Metal est l'event en cours chez DC, par Scott Snyder et Greg Capullo, qui voit à nouveau le DCU plongé en pleine crise face aux plans diaboliques du Batman Who Laughs de Perpetua. Quant à The Batman 's Grave, il reste deux numéros à dessiner pour Hitch, comme il le précise, et la fin de la série devrait être publiée d'ici la fin de l'année.