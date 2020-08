Kevin Smith sur une série animée Green Hornet

Nous n'avions pas vu d'adaptation du personnage du Green Hornet depuis le film de Michel Gondry en 2011 et voilà que le héros fait un comeback par l'intermédiaire de Kevin Smith, qui a par le passé déjà écrit des comics sur le personnage. Il a annoncé le développement d'une série animée Green Hornet, en association avec le studio WildBrain.

La série se déroulera toujours dans la ville de Century City mais une version contemporraine de celle-ci. Le personnage principal sera le fils du Green Hornet, prêt à reprendre le costume de son père et combattre le crime, accompagné par la fille du Kato originel.

"C'est un honneur d'escorter les légendaires Green Hornet et Kato dans une série animée pour la première fois de leur longue et riche histoire ! Nous raconterons une histoire de deux Hornets, passé et futur, qui s'étend sur plusieurs générations et s'inspire d'une vie entière à regarder des cartoons et animés classiques comme Batman : The Animated Series, Heavy Metal et Super Friends. J'ai du mal à croire que WildBrain m'ait offert ce travail et je l'ai remercie infiniment pour cette opportunité de faire durer encore un peu plus mon enfance." a déclaré Smith.

Kevin Smith avait déjà écrit un scénario pour une adaptation en 2014, projet qui n'avait finalement pas abouti. Aucune n'est pour le moment annoncé ce nouveau projet.