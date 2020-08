Jason Latour écarté par Marvel

Suite à des accusations de harcèlement sexuel à son encontre, le scénariste et dessinateur Jason Latour se voit totalement écarté de futurs projets par l'éditeur américain Marvel Comics. L'information est tombée dans un article de The Hollywood reporter sur le sujet global des comportements inappropriés dans l'industrie et la manière de s'en débarrasser, à savoir écarter les personnes problématiques. L'article cite des sources en interne chez Marvel qui dévoilent que "la compagnie n'a plus aucun plan avec le créateur".

Latour est notamment le co-créateur du maintenant célèbre personnage de Spider-Gwen, et a été accusé d'harcèlement par l'illustratice Lauren Tracey, des faits qui se sont déroulés en 2017 lors du festival Thought Bubble. D'autres créatrices l'ont ensuite chargé à leurs tours, telles que Hannah Blumenreich et Tess Fowler. L'autre co-créateur du personnage, Robbi Rodriguez, est d'ailleurs également la cible d'accusations du même type.