Hawkeye rejoindra le jeu Marvel's Avengers aprÃ¨s le lancement

Récemment, Square Enix a diffusé une nouvelle War Table autour de son jeu vidéo Marvel's Avengers. Parmi les informations dévoilées, l'une des plus intéressantes est l'arrivée de Hawkeye dans le roster des Vengeurs après le lancement du jeu. Ce nouveau personnage sera disponible gratuitement plus tard dans le jeu et débarquera avec ses propres missions jouables aussi bien en solo qu'en co-op. Voici le teaser révélé lors de l'évenement :

Comme vous avez pu l'apercevoir, le look de Clint Barton et plusieurs éléments de l'histoire s'inspireront d'un run récent sur le personnage : My Life as a Weapon de Matt Fraction et David Aja. De plus, certains éléments montrés pendant cette War Table par le studio Crystal Dynamics laissent à penser que trois autres super-héros rejoindront les Avengers après le lancement du jeu - Hawkeye étant apparemment le second sur cette liste. Tout cela reste à voir et nul doute que de plus amples détails arriveront très bientôt.

La sortie de Marvel's Avengers est prévu pour le 4 septembre.