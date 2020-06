Le jeu vidéo Avengers se détaille

Mercredi soir, Square Enix et Marvel ont présenté le jeu vidéo Marvel's Avengers, prévu de sortir le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, puis sur PS5 et Xbox Series X à leur lancement. Le personnage principal sera Kamala Khan, alias Ms Marvel. Une nouvelle bande annonce a permis de dévoiler l'antagoniste de l'histoire :

VO :



VF :

Du gameplay a ensuite été montré, donnant un aperçu du jeu :