Trailer pour Batman : Death in the family

DC a dévoilé un premier trailer pour son film animé : Batman: Death in a family, l'adaptation du comics A death in the family sorti dans les années 80 et qui met en scène la mort du deuxième Robin : Jason Todd.

Fait intéressant, comme vous pourrez le noter en milieu de vidéo, il s'agit d'un film un petit peu différent puisqu'il sera interactif. Autrement dit, vous pourrez, à plusieurs reprises, choisir la tournure que prendra l'histoire. Une décision qui fait bien évidemment écho à la décision de l'époque de DC Comics de laisser choisir les lecteurs quant au destin de Robin . Bien sûr, à l'époque, c'était avec des coups de téléphone que le fan pouvait sauver ou condamner le personnage.

Voici la vidéo :

Le film devrait débarquer cet automne.