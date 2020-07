[Review VF] Die ! Die ! Die !

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Die ! Die ! Die ! écrit par Robert Kirkman et dessiné par Chris Brunham. Il sorti le 22 janvier 2020 pour 17.95 euros.

Nous vivons dans un monde dangereux, où de sinistres individus perpétuent à longueur de temps - des méfaits et des tas de trucs vraiment moches. Fort heureusement, il existe au sein du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, une cabale, un groupe qui fonctionne en dehors du système. Ce groupe missionne des assassins pour atteindre des cibles bien précises.

Quoi qu'il en soit, si vous faites quelque chose de mal, quelque chose qui rend le monde encore plus moche qu'il ne l'est... ou simplement si vous vous trouvez au mauvais endroit au mauvais moment... Quelqu'un pourrait bien décider de donner l'ordre de tout simplement vous... éliminer.

Bref, allez vous faire foutre.

Si l'ami Robert est à présent mondialement connu grâce à son Walking Dead, il est loin de n'avoir scénarisé que ce comics. On peut même dire qu'il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Néanmoins, que l'on vénère ou non son oeuvre principale, il serait assez exagéré de dire que tout ce qu'a fait Kirkman est de qualité. Nous avons eu de bonnes choses, tout comme nous avons eu des choses plus discutables. Que le comics Die ! Die ! Die ! soit de son cru n'est donc en rien un gage de qualité. Ce petit rappel étant fait, passons dans le vif du sujet.

De manière générale, le scénariste est connu pour avoir deux façons de scénariser un comics. Il peut donner un côté feuilletonnant à son oeuvre avec un réel travail sur les personnages sur le long terme et des dialogues posés, mais il peut également partir complètement en sucette et se focaliser uniquement sur la violence et l'irrespect. Vous aurez sans doute compris dans quelle catégorie Die ! Die ! Die ! se situe grâce à la subtilité du titre. Dans le cas présent, nous sommes surtout dans la deuxième approche. Kirkman a mis en place un principe très simple à comprendre et qui est, en fin de compte, le contexte parfait pour enchaîner les scènes de violence. Là où cela coince, c'est que l'on peut tout aussi bien remplacer "contexte" par "prétexte" dans la phrase précédente. Après tout, les premières pages s'enchaînent, on démarre sur les chapeaux de roues, on fait exploser des têtes, on en met plein la vue... et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose derrière (et encore moins de choses si on part du principe que c'est Kirkman qui reste aux commandes et que, en théorie, il sait raconter une histoire). Non seulement, le principe de l'organisation qui agit dans l'ombre pour tuer du méchant est vu et revu mais, en plus, on ne fait absolument rien pour se détacher des autres oeuvres du genre.

Pour autant, cela ne veut pas dire que l'on déconseille l'oeuvre. Si les comics purement violents et jubilatoires vous plaisent, il ne faut pas hésiter. Il y a du gore, de l'humour noir, des scènes gênantes bref, tout ce qui fait la recette de ce genre de bouquin. Par contre, si vous voulez n'en prendre qu'un de ce genre, on ne peut nier que Die ! Die ! Die ! n'arrive pas à la cheville d'un The Boys ou des premiers Crossed pour ne citer qu'eux.

Jamais vous parlez ? Connards... j'aurais ovulu savoir qui vous êtes avant de vous buter.

Pour ce qui est de la partie graphique, le résultat final est plutôt bon bien que cela ne soit pas non plus ce que l'on peut trouver de mieux au niveau des oeuvres made in Kirkman. En fait, il n'est pas rare que le dessinateur en fasse trop en multipliant les détails et ce, de manière assez exagérée. Les amateurs de sang trouveront qu'il s'agit d'un point positif lors des scènes les plus... "rouges", mais cela peut devenir également gênant lors des scènes plus posées. Du coup, il n'est pas rare que l'on trouve que les personnages ont une "sale gueule". Après, c'est peut-être un effet voulu, c'est difficile à dire, mais cela n'en reste pas moins perturbant. Par contre, la mise en scène, les couleurs et les covers (présentes à la fin du récit) sont clairement au top !

A noter également qu'une relecture n'aurait pas été de trop. Il est rare de voir un dédoublement de mot dès la septième planche et un dédoublement de point encore trois planches plus loin.