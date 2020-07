Une nouvelle spider-équipe pour Miles Morales ?

Order of the web ?

Teaser, c'est tout un art. Et Marvel est passé maître en la matière il y a un petit moment déjà. Aujourd'hui, ce sont les informations autour des prochains numéros d'Amazing Spider-Man qui ont mis le feu aux poudres. Des informations plutôt vagues mais qui, aux côtés des covers, semblent on ne peut plus claires selon une partie de la toile US.

En effet, Miles Morales affronte un mystérieux super-vilain du nom de Kindred. Toujours du côté des informations avérées, le teasing met en avant le fait que Morales va "avoir besoin d'aide" et que "l'aide de Doctor Strange ne sera pas suffisante". Or, dans le numéro suivant, on explique que "The order of the web doit trouver un moyen de sauver Peter Parker ".

Vous l'aurez compris, pour de nombreuses personnes, l'aide en question serait la création d'un nouveau groupe appelé "L'ordre de la toile". Une hypothèse parfaitement recevable. De plus, les covers dévoilées semblent également aller dans ce sens, voyez plutôt :

Reste à présent à savoir ce qu'il en est réellement...

Et vous, qu'en pensez-vous ? Aimeriez-vous voir Morales à la tête d'une équipe ? Après tout, il a déjà fait partie des Champions et des Avengers.

Pour rappel, c'est toujours Nick Spencer (parfois accompagné de Matthew Rosenberg) qui est au scénario.