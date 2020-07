[Review VF] Star Wars : Le cristal de Kaiburr

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Star Wars : Le cristal de Kaiburr. Il est écrit par Terry Austin et est dessiné par Chris Sprouse. Il est sorti le 24 juin 2020 pour 15.50 euros.



Au fond des marécages de la planète Mimban se trouve un cristal puissant, capable d’apporter à son possesseur la maîtrise de la Force. Alors que l’explosion de la première Étoile de la Mort résonne encore à travers le cosmos, Luke Skywalker et Leia Organa constatent que la guerre qu’ils pensaient avoir gagnée n’était qu’une bataille, et que le côté obscur de la Force reste puissant, incarné notamment par Dark Vador, le puissant Seigneur Noir des Sith.

Dark Vador : Vos hommes sont désormais sous mes ordres directs. Espérons que cela augmentera leur efficacité de manière satisfaisante. Nous partons tout de suite.

Si vous êtes un fan de Star Wars, il est tout-à-fait possible que ce titre vous dise quelque chose. Non seulement parce qu'il s'agit d'une réédition mais aussi et surtout parce qu'il s'agit de l'adaptation en bande dessinée du roman Star Wars que l'on considère comme étant la première pierre de l'univers étendu Star Wars.

De manière générale, le titre tient toutes ses promesses. Il y a un côté aventure/découverte qui ne fait pas très Star Wars mais qui n'est pas désagréable pour autant. De plus, cette approche se combine plutôt bien avec les codes de l'univers de scienec fiction. Résultat, on se trouve avec une oeuvre qui tient la route et avec, finalement, pas mal d'action. Les personnages ont bien été cernés et son plus que fidèles à l'oeuvre originelle avec, en tête, Leia qui lance quelques phrases assez acerbes, piquantes comme "à la belle époque".

Après, il est évident qu'il y a plusieurs choses qui vont chagriner les fans de la première heure notamment lors du combat final. Difficile d'en parler sans trop spoiler alors nous allons nous contenter de dire que Dark Vador qui utilise les éclairs sera peut-être le cadet de vos soucis.

Leia : Vous savez, Luke, que vous avez un don étonnant pour réduire les situations les plus horriblement inconfortables à de légers désagréments ?

Pour ce qui est de la partie graphique, le dessin et la colorisation sont à l'ancienne mais n'en restent pas moins efficaces. Luke, Leia, C3PO, R2D2... ils sont tous dessinés avec sérieux. Les nouveaux personnages dégagent également quelque chose. Côté défaut, on regrettera un manque de prise de risque concernant le design des créatures, tout au plus.

A noter que les covers ont elles-aussi un côté retro très appréciable et qui n'est pas sans rappeler les affiche des anciens films. De plus, que la cover ait été réalisée par Hugh Fleming ou Mark Harrison, la mise en scène est à couper le souffle et les visages reconnaissables entre mille.

En bonus, vous trouverez une galerie d'illustrations, les ouvrages présents dans la même collection que Star Wars : Le cristal de Kaiburr mais également une déclaration de Chris Sprouse datant de 2007 concernant son travail et son rapport à Star Wars.