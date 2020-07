[Review VF] Aliens, la série originale tome 2

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit d'Aliens, la série originale tome 2. Il est écrit par Mark Verheiden et est dessiné par Denis Beauvais. Il est sorti le 26 juin 2020 pour 16.95 euros.

Après avoir échappé à l'apocalypse, Hicks et News dérivent dans l'espace. Ils sont récupérés par les hommes du général Spears, qui est persuadé d'avoir trouvé le moyen de contrôler les xénomorphes pour reconquérir la Terre.

La saga Alien est peut-être une des plus connues du cinéma grâce à son personnage principal, Ripley (magistralement incarné par Sigourney Weaver) et à sa créature : le Xénomorphe. Si la qualité n'a pas toujours été au rendez-vous notamment suite aux derniers opus qui auront divisé la communauté de fans, elle n'en reste pas moins une des séries de films phare de feu la 20th Century Fox. Les quatre premiers opus auront permis de toucher à de nombreux genres au cinéma puisque, finalement, le premier est plus tourné vers l'horreur, le second vers l'action, le troisième tend vers le huit-clos tandis que le quatrième tend bien plus vers la science fiction. Pourtant, il est un fait qui n'en est pas moins avéré : la production de ces films aura été, la plupart du temps, catastrophique. En tête, nous avons le troisième opus, victime de nombreuses réécritures et au résultat final extrêmement discutable. C'est à tel point que David Fincher finira par renier ce film et à multiplier les actions afin de le faire disparaître de sa filmographie. Même chose du côté de James Cameron qui en voudra énormément à l'équipe en charge du film d'avoir réglé en quelques secondes les "vestiges" de son deuxième opus. Concernant les fans... et bien c'est un petit peu pareil. Que l'on ait apprécié ou non le troisième opus, il est difficile d'avaler la suppression des personnages de Newt et Hicks, survivants du deuxième film aux côtés de Ripley. Inutile de préciser donc, que l'apparition de ce comics, présenté comme étant la suite directe du deuxième opus écrit avant même la sortie du troisième film, frôle le miracle que l'on attendait plus.

J'ai pu les sentir, ils arrivent.

Cette fois encore, nous sommes très loin du troisième film. Nous retrouvons bel et bien les personnages de Newt et Hicks qui, dans ce deuxième tome, se retrouvent face au général Spears, convaincu d'avoir trouvé un moyen de contrôler les Xénomorphes. Dans un sens, nous sommes donc dans la continuité du deuxième film puisque l'armée a, une fois encore, une grande place dans l'intrigue. Par contre, il s'agit bien là du seul point commun. Pour le reste, ils ne sont pas aux côtés de nos héros mais bien face à eux. Les idées sont nombreuses et plutôt bonnes. De plus, malgré un synopsis de départ on ne peut plus commun, les retournements de situation restent de qualité.

Pour le reste, le ton des films est bien présent, les personnages sont travaillés, les retournements de situation sont intéressants et il y a une bonne petite dose d'horreur. Nous retrouvons un petit peu toutes les étapes du Xénomorphe mais aussi quelques scènes qui ont un petit goût de déjà vu et qui, pour le coup, fonctionnent très bien. Toujours concernant les scènes, certainent sortent du lot et permettent de rendre hommage aux créatures que nous avons pu apprécier des décennies plus tôt. Bref, il s'agit d'une bonne lecture/surprise.

C'était sûrement là ma première erreur depuis que nous étions partis : j'ai espéré.

Pour ce qui est de la partie graphique, le résultat final est bien plus discutable que pour le premier opus. Non seulement les visages ne sont pas toujours reconnaissables au premier coup d'oeil mais, en plus, les personnages qui ne sont pas au premier plan ou qui sont secondaires, sont clairement moins travaillés. Heureusement, la mise en scène, le jeu des ombres et le design des créatures permettent d'oublier ces quelques défauts. En outre, une fois encore, le fait que l'opus soit en noir et blanc permet également d'avoir une ambiance très particulière. C'est un très bon point.

Pour le reste, la cover est très bonne, tout comme les illustrations présentes dans la partie "galerie".