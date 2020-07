Feu vert pour l'adaptation TV de Paper Girls

La rumeur concernant l'adaptation de la dernière oeuvre de Brian K. Vaughn, au côté de Cliff Chiang, se concrétise finalement. Amazon a donné son feu vert pour la production d'une série Paper Girls, sur sa plateforme Prime Video.

La co-scénariste de Toy Story 4, Stephany Folsom, sera la showrunneuse, accompagnée par Christopher Cantwell et Christopher C. Rogers à l'écriture. Vaughn et Chiang seront présents en tant que producteurs exécutifs. "En tant que grands fans de ce que Brian et Cliff ont créé avec Paper Girls, nous ne pourrions être plus enthousiastes de donner vie à cette incroyable aventure. Cette histoire a tellement de coeur, et des couleurs et dimensions uniques, nous espérons non seulement rendre Justice au matériel source, mais faire de Paper Girls quelque chose d'unique à la télévision." a déclaré Folsom.

Le comic book lancé en 2015 et conclu en 2019 voit quatre jeunes livreuses de journaux se retrouver prises au milieu d'un affrontement entre des factions de voyageurs temporels. Ancrée dans les années 80, la série est disponible chez Urban Comics avec actuellement 5 tomes sur 6 de publiés.