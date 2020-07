The Walking Dead va ressortir en couleur

Et au rythme mensuel

Le phénomène The Walking Dead n'allait pas resté en paux très longtemps après la fin de la série régulière et la publication de ses 193 numéros. L'éditeur Image Comics, à travers le label Skybound, annonce que la série de Robert Kirkman et Charlie Adlard va ressortir en version deluxe colorisée !

Les couleurs seront l'oeuvre de Dave McCaig. Tous les numéros sortiront un par un, au rythme mensuel, comme la série originelle, et ce à partir du mois d'octobre 2020.

Une manière de faire découvrir la série à un nouveau public sans doute, peut-être réfractaire au noir et blanc, ou encore d'attirer l'oeil des collectionneurs et fans de la première heure.