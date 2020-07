WandaVision finalement pour 2020

Il semblerait que l'information voyant la série WandaVision repoussé au printemps 2021 soit finalement érronée. L'auteur de l'article originel pour The Hollywood Reporter a apporté la correction, confirmant la série du MCU sortira bien en fin d'année. Il confirme aussi que Falcon & Winter Soldier sortira bien avant, même s'il n'y a pas encore de date pour le moment. Loki est, elle, toujours prévue pour le printemps 2021, avec ensuite Hawkeye en quatrième.

Le suspens était encore entier concernant les séries de Marvel Cinematic Universe et leurs capacités à maintenir le planning initiallement prévu. Et le couperet est tombé, il y a peu de chance que l'on puisse en voir une seule en 2020. Ce ne sera en tout cas pas le cas pour WandaVision, prévue en fin d'année, qui est officiellement repoussée au printemps 2021. Elle devrait donc être disponible sur Disney+ à la même période que Loki.

Bien sûr, ces nouvelles predictions ne sont pas assurées, cela dépendra grandement de la l'évolution de la situation sanitaire. La production de WandaVision devrait reprendre ce mois-ci, il semblerait que le tournage principal soit déjà terminé et qu'il s'agisse simplement de scènes à retourner.

Concernant Falcon and the Winter soldier , la série a été retirée du planning du mois d'août de Disney+, puisque le tournage reprend là aussi seulement ce mois-ci. Ce qui devait être la première série à sortir n'a pas de nouvelle date pour le moment, et ce serait sans doute le seul espoir d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent avant la fin de l'année.