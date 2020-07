[Zap' MDCU] Sorties du 08/07/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 8 juillet! Chez Boom Studios, on a testé la mini-série Willow. Chez Marvel, on est retourné vois les étudiants de la Strange Academy et on a lu le deuxième prologue a Empyre centré sur les Fantastic Four. Chez DC Comics, on a été voir la troisième mini-série DCeased : Dead Planet et on a lu le premier numéro de Justice League par Simon Spurrier.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) The Return Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Trevor Hairsine, Stefano Gaudiano & Gigi Baldassini Couverture de David Finch





(2) Empyre: Fantastic Four #0 Ecrit par Dan Slott Dessiné par R. B. Silva, Sean Izaakse Couverture de Jim Cheung & Guru-eFX

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Strange Academy #2 Ecrit par Skottie Young Dessiné par Humberto Ramos Couverture de Humberto Ramos

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) The Rule Part 1 Ecrit par Simon Spurrier Dessiné par Aaron Lopresti & Matt Ryan Couverture de David Marquez