[Review VF] Wonder Woman 80 ans

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Wonder Woman 80 ans. Il est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 10 juillet pour 22.50 euros. Il contient les titres US Wonder Woman #750, Wonder Woman 75th anniversary special #1 et Wonder Woman Annual #1.

Depuis 80 ans, Wonder Woman est l'icône de la femme moderne, forte et indépendante. Cet ouvrage reprend les épisodes les plus marquants de la guerrière amazone, servis par les plus grands artistes du comics qui lui rendent un bel hommage.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de faire un petit point sur le contenu. Avant toute chose, l'oeuvre est souvent présentée comme étant une anthologie mais c'est un petit peu plus compliqué que cela. Il est difficile de parler d'anthologie dans le sens où il n'y a que trois numéros. Ce n'est donc pas une anthologie comme nous avons pu en avoir sur le Joker , par exemple. Le livre ne vous propose absolument pas de faire un tour de tout ce qui a été publié sur le personnage au fil des années. Par contre, l'opus reste tout de même une anthologie dans le sens strict du terme dans le sens où les numéros sont en fait des morceaux d'histoires.

On dit beaucoup de choses sur elle. La fille de la reine des amazones. Une grande guerrière. Forte. Brave. Sage. Mais pour moi, c'est une source d'inspiration.

Les récits en eux-mêmes sont assez intéressants. Bien sûr, le sujet est plus ou moins traité/exploré selon le nombre de pages. Après tout, nous parlons d'histoires qui peuvent faire 14 pages, mais également d'autres histoires qui n'en font que 4. Si certaines ont donc le mérite de développer un récit qui a une réelle dimension "comics de Wonder Woman ", d'autres ont plus une approche tranche de vie et vont plus mettre en avant une facette du personnage. Ainsi, on peut très bien rendre hommage à la femme mais également à sa sensibilité ou sa sagesse, par exemple.

Je vous déconseille de vous montrer agressive envers moi.

Pour ce qui est de la partie graphique, il est assez difficile de faire le point tant les styles et les approches changent d'un récit à l'autre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et qu'il y a clairement de très bonnes choses. Même chose du côté des variant covers d'ailleurs. Il y a pas mal de choses très intéressantes à se mettre sous la dent. On peut penser au travail de Jim Lee, Artgerm (qui est, décidément, assez incroyable), Alex Ross ou encore Gabrielle Dell'Otto pour ne citer qu'eux. Pour ce qui est de la cover principale, elle est assez simple à résumer, finalement. Comme vous l'avez sans doute déjà constaté, il s'agit d'un livre à la couverture (mais aussi la tranche et le dos) rouge avec le logo et la mention "Wonder Woman 80 ans" avec un effet doré. C'est simple, efficace et très tape à l'oeil. Il est tout bonnement impossible de le manquer dans les rayons.

A noter que les mini-récits sont souvent entrecoupés de pin-up (un dessin de Wonder Woman en pleine page) au résultat final assez bluffant. Enfin, soulignons également la présence d'une partie intitulée "une conversation avec Wonder Woman par Loïs Lane". Il s'agit d'une interview fictive sur six pages qu'aurait réalisée Loïs Lane pour le Daily Planet . Pour les amateurs de ce genre de travaux, c'est toujours passionnant.

En bonus, vous trouverez les variant covers ainsi que les mini-biographies d'auteurs.